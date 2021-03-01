Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 56,06 puan artarak 1.527,45 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 20,49 puan ve yüzde 1,39 kazanımla 1.491,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.491,13, en yüksek 1.527,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,81 yükselişle 1.527,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,55, sanayi endeksi yüzde 4,50, hizmetler endeksi yüzde 2,61 ve teknoloji endeksi yüzde 3,70 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,01 puan ve yüzde 3,41 kazançla 1.608,97 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Şişecam, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.737,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.737,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,50 düşüşle 408 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2978 lira, satışta 7,3270 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3657 lira, satışta 7,3952 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2037, sterlin/dolar paritesi 1,3930, dolar/yen paritesi de 106,57 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,48 artarak 64,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara