Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,82 puan azalarak 1.471,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 43,68 puan ve yüzde 2,93 kayıpla 1.444,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.443,17, en yüksek 1.480,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 azalışla 1.471,39 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,76, sanayi endeksi yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 18,12 puan ve yüzde 1,15 düşüşle 1.555,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 75'i geriledi. Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Koza Altın, Petkim ve Pegasus en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.729,87 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.729,87 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazanımla 419 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3657 lira, satışta 7,3952 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1874 lira, satışta 7,2162 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2118, sterlin/dolar paritesi 1,3933, dolar/yen paritesi de 106,45 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,58 düşüşle 64,85 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara