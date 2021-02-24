Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,84 puan azalarak 1.483,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,33 puan ve yüzde 0,75 kayıpla 1.506,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.483,02, en yüksek 1.523,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,30 azalışla 1.483,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,52, sanayi endeksi yüzde 2,43, hizmetler endeksi yüzde 2,26 ve teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,19 puan ve yüzde 1,96 düşüşle 1.558,13 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 89'u geriledi. Koza Altın, Türk Hava Yolları, Petkim, Gübre Fabrikaları ve SASA Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.789,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.789,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 yükselerek 416 bin 650 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1307 lira, satışta 7,1592 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0204 lira, satışta 7,0485 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,40'tan, bileşik getirisi de yüzde 14,92'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,4109, dolar/yen paritesi de 106,02 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,45 kazanımla 65,80 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara