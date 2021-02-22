Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,72 puan azalarak 1.550,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 6,05 puan ve yüzde 0,39 kazançla 1.566,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.547,49, en yüksek 1.569,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 1.550,61 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,76, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 1,00 ve teknoloji endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,25 puan ve yüzde 1,06 düşüşle 1.605,01 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi. Koza Altın, SASA Polyester, Türk Hava Yolları, VakıfBank ve Karsan Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.805,01 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.805,01 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,00 artarak 406 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9891 lira, satışta 7,0171 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9562 lira, satışta 6,9841 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2143, sterlin/dolar paritesi 1,4053, dolar/yen paritesi de 105,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,10 yükselişle 63,87 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara