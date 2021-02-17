Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,23 puan azalarak 1.540,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,67 puan ve yüzde 0,50 kazançla 1.550,49 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.529,93, en yüksek 1.553,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 1.540,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0.39 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,06 puan ve yüzde 0,68 düşüşle 1.611,26 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 67'si geriledi. VakıfBank, SASA Polyester, Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Halkbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.778,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.778,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9991 lira, satışta 7,0272 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9102 lira, satışta 6,9379 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,47'den, bileşik getirisi de yüzde 14,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2030, sterlin/dolar paritesi 1,3840, dolar/yen paritesi de 105,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,03 azalarak 63,02 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu