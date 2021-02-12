Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,16 puan azalarak 1.538,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,09 puan ve yüzde 0,20 kayıpla 1.542,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.526,72, en yüksek 1.548,69 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 1.538,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 11,91 puan ve yüzde 0,73 azalışla 1.628,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 68'i geriledi. Koza Altın, SASA Polyester, Garanti Bankası, Şişecam, Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.816,74 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.816,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,60 kayıpla 411 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0394 lira, satışta 7,0113 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0355 lira, satışta 7,0637 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,26'dan bileşik getirisi de yüzde 14,77'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2092, sterlin/dolar paritesi 1,3823, dolar/yen paritesi de 105,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,05 yükselerek 61,27 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara