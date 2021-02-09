Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

09.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:34
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,14 puan artarak 1.544,05 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,14 puan artarak 1.544,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,65 puan ve yüzde 0,24 kazançla 1.538,56 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.535,59, en yüksek 1.551,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 1.544,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,34, teknoloji endeksi yüzde 1,21 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,80 puan ve yüzde 1,10 yükselişle 1.643,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 59'u geriledi. Koza Altın, Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.845,15 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.845,15 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,80 kazanımla 420 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0772 lira, satışta 7,1055 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0614 lira, satışta 7,0897 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2099, sterlin/dolar paritesi 1,3795, dolar/yen paritesi de 104,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 azalışla 60,32 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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