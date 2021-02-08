Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,74 puan artarak 1.534,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 13,04 puan ve yüzde 0,85 kazançla 1.540,22 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.519,00, en yüksek 1.542,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.534,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, sanayi endeksi yüzde 1,15, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,42 puan ve yüzde 0,52 kazanımla 1.625,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 43'ü geriledi. Doğan Holding, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın, İş Finansal Kiralama ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.835,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.835,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,70 artışla 416 bin 860 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0614 lira, satışta 7,0897 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0740 lira, satışta 7,1023 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2058, sterlin/dolar paritesi 1,3744, dolar/yen paritesi de 105,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,35 artarak 60,21 dolardan işlem görüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara