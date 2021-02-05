Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

05.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:36
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,73 puan azalarak 1.527,17 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,73 puan azalarak 1.527,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,89 puan ve yüzde 0,64 kazançla 1.544,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.527,17, en yüksek 1.549,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azalışla 1.527,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,12, hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,83 puan ve yüzde 0,67 azalışla 1.616,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 61'i geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Şişecam, Garanti BBVA, Turkcell ve Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.806,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.806,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,3 azalışla 409 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0740 lira, satışta 7,1023 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1724 lira, satışta 7,1560 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,31'den, bileşik getirisi de yüzde 14,82'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2020, sterlin/dolar paritesi 1,3730, dolar/yen paritesi de 105,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 59,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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