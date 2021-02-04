Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

04.02.2021 18:29 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:32
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,35 puan artarak 1.534,90 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,35 puan artarak 1.534,90 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,10 puan ve yüzde 0,27 kazançla 1.537,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.530,82, en yüksek 1.544,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 1.534,90 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,59, teknoloji endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,18 puan ve yüzde 0,07 azalışla 1.627,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 52'si geriledi. Şişecam, Garanti BBVA, Kardemir (D), Karsan Otomotiv, Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.788,50 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.788,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,3 azalışla 415 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1274 lira, satışta 7,1560 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1448 lira, satışta 7,1735 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1970, sterlin/dolar paritesi 1,3670, dolar/yen paritesi de 105,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 58,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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