Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 22,13 puan artarak 1.533,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,37 puan ve yüzde 0,62 kazançla 1.520,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.509,18, en yüksek 1.533,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,46 artışla 1.533,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,48, sanayi endeksi yüzde 0,69, hizmetler endeksi yüzde 0,76 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,09 puan ve yüzde 1,63 artışla 1.628,91 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 21'i geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Koza Altın İşletmeleri, Odaş Elektrik ve Doğan Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.832,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.832,40 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,1 azalışla 420 bin 420 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,1448 lira, satışta 7,1735 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1322 lira, satışta 7,1608 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2020, sterlin/dolar paritesi 1,3650, dolar/yen paritesi de 105,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,9 artışla 58,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu