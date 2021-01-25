Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

25.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:33
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,23 puan azalarak 1.540,21 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2,23 puan azalarak 1.540,21 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 14,12 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 1.556,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.536,97, en yüksek 1.560,13 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 düşüşle 1.540,21 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,88 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,11, hizmetler endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,52 puan ve yüzde 0,82 kayıpla 1.637,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 46'sı geriledi. Koza Altın, Odaş Elektrik, Kardemir (D), Petkim ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.854,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.854,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 artarak 441 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3746 lira, satışta 7,4041 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3933 lira, satışta 7,4229 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2124, sterlin/dolar paritesi 1,3661, dolar/yen paritesi de 103,84 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,62 yükselişle 55,35 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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