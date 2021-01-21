Piyasalarda gün sonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Piyasalarda gün sonu

21.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:37
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,78 puan azalarak 1.551,57 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 17,78 puan azalarak 1.551,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 8,68 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 1.578,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.551,57, en yüksek 1.582,04 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,13 düşüşle 1.551,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,54, sanayi endeksi yüzde 0,93, hizmetler endeksi yüzde 1,23 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,58 puan ve yüzde 1,51 kayıpla 1.665,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 62'si geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Akbank, Türk Hava Yolları ve Karsan Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.865,90 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.865,90 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 yükselişle 444 bin 170 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3784 lira, satışta 7,4080 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4315 lira, satışta 7,4613 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2165, sterlin/dolar paritesi 1,3730, dolar/yen paritesi de 103,47 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,01 azalışla 55,79 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Josef De Souza Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 18:42:48. #1.14#
title