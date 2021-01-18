Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 32,27 puan artarak 1.556,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 0,54 puan ve yüzde 0,04 kazançla 1.525,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.508,90, en yüksek 1.558,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 yükselişle 1.556,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,45, sanayi endeksi yüzde 3,25, hizmetler endeksi yüzde 1,33 ve teknoloji endeksi yüzde 2,86 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 28,83 puan ve yüzde 1,74 artışla 1.682,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 88'i prim yaptı, 11'i geriledi. Kardemir (D), Doğan Holding, Koza Altın, Garanti Bankası ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.835,04 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.835,04 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,43 artarak 442 bin 160 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4899 lira, satışta 7,5199 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3825 lira, satışta 7,4121 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2070, sterlin/dolar paritesi 1,3566, dolar/yen paritesi de 103,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,15 artışla 54,93 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara