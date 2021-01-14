Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,68 puan azalarak 1.546,60 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,83 puan ve yüzde 0,50 kazanımla 1.567,11 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.542,17, en yüksek 1.568,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 azalışla 1.546,60 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve teknoloji endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,55 puan ve yüzde 0,97 kayıpla 1.681,04 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 36'sı prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Doğan Holding, Koza Altın, Garanti Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.843,16 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.843,16 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,4 düşüşle 437 bin 150 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3833 lira, satışta 7,4129 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4233 lira, satışta 7,4530 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,22'den, bileşik getirisi de yüzde 14,73ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2120, sterlin/dolar paritesi 1,3661, dolar/yen paritesi de 104,08 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,75 azalışla 55,58 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara