Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

13.01.2021 18:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:34
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,75 puan artarak 1.559,28 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9,75 puan artarak 1.559,28 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 10,24 puan ve yüzde 0,66 kazanımla 1.559,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.545,26, en yüksek 1.567,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 yükselişle 1.559,28 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,28, hizmetler endeksi yüzde 0,84 ve teknoloji endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,74 puan ve yüzde 0,64 artışla 1.697,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 49'u geriledi. Şişecam, Türk Hava Yolları, Doğan Holding, Turkcell ve Otokar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.858,74 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.858,74 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,4 kayıpla 443 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4233 lira, satışta 7,4530 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4556 lira, satışta 7,4855 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,15'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,65'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2180, sterlin/dolar paritesi 1,3665, dolar/yen paritesi de 103,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 azalışla 56,25 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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