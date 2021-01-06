Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15,86 puan artarak 1.505,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,05 puan ve yüzde 0,81 kazançla 1.501,61 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.497,09, en yüksek 1.509,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 yükselişle 1.505,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,59, sanayi endeksi yüzde 0,78, hizmetler endeksi yüzde 1,10 ve teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,29 puan ve yüzde 1,05 artışla 1.657,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 37'si geriledi. Garanti Bankası, GÜBRETAŞ, ASELSAN, Doğan Holding ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.925,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.925,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,30 düşüşle 461 bin 650 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3249 lira, satışta 7,3543 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3814 lira, satışta 7,4110 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2313, sterlin/dolar paritesi 1,3584, dolar/yen paritesi de 103,28 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,22 kazanımla 53,74 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara