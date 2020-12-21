Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,89 puan azalarak 1.384,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 14,53 puan ve yüzde 1,03 kayıpla 1.393,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.368,58, en yüksek 1.401,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,70 düşüşle 1.384,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,87 puan ve yüzde 2,04 gerileyerek 1.528,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 69'u geriledi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.882,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.882,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 azalarak 465 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6715 lira, satışta 7,7023 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6844 lira, satışta 7,7152 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2213, sterlin/dolar paritesi 1,3293, dolar/yen paritesi de 103,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,53 azalışla 50,47 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara