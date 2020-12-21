Piyasalarda gün sonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Piyasalarda gün sonu

21.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:42
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,89 puan azalarak 1.384,43 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 23,89 puan azalarak 1.384,43 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 14,53 puan ve yüzde 1,03 kayıpla 1.393,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.368,58, en yüksek 1.401,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,70 düşüşle 1.384,43 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,88, sanayi endeksi yüzde 1,74, hizmetler endeksi yüzde 1,18 değer kaybetti, teknoloji endeksi yüzde 1,42 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,87 puan ve yüzde 2,04 gerileyerek 1.528,48 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 31'i prim yaptı, 69'u geriledi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Garanti Bankası ve Odaş Elektrik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.882,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.882,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 azalarak 465 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6715 lira, satışta 7,7023 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6844 lira, satışta 7,7152 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2213, sterlin/dolar paritesi 1,3293, dolar/yen paritesi de 103,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,53 azalışla 50,47 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Celal Adan Ziya Selçuk Mustafa Varank Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Merve Dizdar Mehmet Ali Erbil Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Ali Şansalan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Aksu Almanya Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 19:02:25. #1.15#
title