Piyasalarda gün sonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Piyasalarda gün sonu

18.12.2020 18:25 | Son Güncelleme: 18.12.2020 18:29
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,95 puan yükselerek 1.408,32 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,95 puan yükselerek 1.408,32 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,10 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.398,26 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.396,03, en yüksek 1.410,32 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 artarak 1.408,32 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,00, hizmetler endeksi yüzde 0,98, teknoloji endeksi yüzde 0,18 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,23 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 1.560,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 34'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Pegasus, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Turkcell ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.884,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.884,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 azalarak 465 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6844 lira, satışta 7,7152 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7456 lira, satışta 7,7766 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,19'dan, bileşik getirisi de yüzde 14,69'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2245, sterlin/dolar paritesi 1,3485, dolar/yen paritesi de 103,38 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,82 kazançla 52,00 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Öykü Çelik Demet Akalın Nilgün Belgün
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Adana Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 18:38:49. #1.14#
title