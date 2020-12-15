Piyasalarda gün sonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Piyasalarda gün sonu

15.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 15.12.2020 18:31
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,85 puan artarak 1.395,40 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,85 puan artarak 1.395,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,87 puan ve yüzde 0,42 kazançla 1.394,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.385,19, en yüksek 1.399,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 1.395,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,37, hizmetler endeksi yüzde 0,12 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,65 puan ve yüzde 0,43 kazanımla 1.546,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 49'u geriledi. Garanti Bankası, Odaş Elektrik, Kardemir (D), Petkim ve Emlak Katılım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.852,95 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.852,95 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,10 düşüşle 462 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8277 lira, satışta 7,8590 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8644 lira, satışta 7,8959 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,44'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,96'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2152, sterlin/dolar paritesi 1,3372, dolar/yen paritesi de 103,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,60 artarak 50,54 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Son Dakika | Sadıkoğlu: 'Gün birbirimize sahip çıkma günü'
Son Dakika | Sadıkoğlu: "Gün birbirimize sahip çıkma günü"
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Gülben Ergen Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 18:34:03. #1.14#
title