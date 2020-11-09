Piyasalarda gün sonu
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Piyasalarda gün sonu

09.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:30
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,58 puan artarak 1.231,54 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,58 puan artarak 1.231,54 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 25,00 puan ve yüzde 2,10 değer kazanarak 1.216,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.211,16 en yüksek 1.235,30 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,32 artışla 1.231,54 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,25, sanayi endeksi yüzde 2,24, hizmetler endeksi yüzde 2,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 53,43 puan ve yüzde 4,10 yükselişle 1.355,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü prim yaptı, 26'sı geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.866,40 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.866,40 dolardan işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,1721 lira, satışta 8,2048 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4554 lira, satışta 8,4892 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,48'den, bileşik getirisi de yüzde 15,00'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1862, sterlin/dolar paritesi 1,3163, dolar/yen paritesi de 105,22 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 7,57 kazançla 42,85 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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