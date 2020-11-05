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Piyasalarda gün sonu

05.11.2020 18:31 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:34
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,37 puan artarak 1.180,02 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12,37 puan artarak 1.180,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,12 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.172,77 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.165,83, en yüksek 1.184,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 kazanımla 1.180,02 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,06, sanayi endeksi yüzde 1,25, hizmetler endeksi yüzde 1,29 ve teknoloji endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,20 puan ve yüzde 0,72 artışla 1.290,03 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 21'i geriledi. Garanti Bankası, Şişecam, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.942,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.942,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,90 yükselişle 522 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4358 lira, satışta 8,4696 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,4493 lira, satışta 8,4832 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,83'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,38'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1823 sterlin/dolar paritesi 1,3090, dolar/yen paritesi de 103,72 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,80 artarak 41,49 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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