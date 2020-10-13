Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,65 puan azalarak 1.174,70 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,65 puan azalarak 1.174,70 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,56 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.180,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.170,79, en yüksek 1.181,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 düşüşle 1.174,70 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,25, hizmetler endeksi yüzde 0,80, teknoloji endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,01 puan ve yüzde 0,77 kayıpla 1.297,30 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 55'i geriledi. Odaş Elektrik,Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, Kerevitaş ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.891,57 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.891,57 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,50 azalışla 474 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,8722 lira, satışta 7,9038 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8618 lira, satışta 7,8933 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1742, sterlin/dolar paritesi 1,2980, dolar/yen paritesi de 105,53 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,14 yükselerek 42,50 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara