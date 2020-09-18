Piyasalarda gün sonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,30 puan artarak 1.111,96 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
18.09.2020 18:23 | Son Güncelleme: 18.09.2020 18:27

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,30 puan artarak 1.111,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,24 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.112,90 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.109,57, en yüksek 1.115,82 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 1.111,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,08, sanayi endeksi yüzde 0,27, hizmetler endeksi yüzde 0,79 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,24 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 0,78 puan ve yüzde 0,06 azalışla 1.239,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 51'i geriledi. Kardemir (D), Petkim, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Doğtaş Kelebek Mobilya en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.953,92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.953,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 artışla 474 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5292 lira, satışta 7,5593 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,5099 lira, satışta 7,5400 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1863, sterlin/dolar paritesi 1,2953, dolar/yen paritesi de 104,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 artışla 43,73 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Burhan Sansarlıoğlu
Burhan Sansarlıoğlu
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Barış Falay Halil Sezai Fahriye Evcen İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Josef De Souza Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 18:48:35. #1.14#
title