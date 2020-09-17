Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,55 puan artarak 1.110,66 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,55 puan artarak 1.110,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,69 puan ve yüzde 0,24 değer kaybederek 1.104,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.100,27, en yüksek 1.110,66 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 1.110,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,68, mali endeksi yüzde 0,26, hizmetler endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 4,67 puan ve yüzde 0,38 artışla 1.240,76 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 40'ı geriledi. Kardemir (D), Petkim, Avod Kurutulmuş Gıda ve Tarım, Şişecam, Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.947,33 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.947,33 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 azalışla 472 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5099 lira, satışta 7,5400 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4625 lira, satışta 7,4924 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,12'den, bileşik getirisi de yüzde 13,55'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1823, sterlin/dolar paritesi 1,2960, dolar/yen paritesi de 104,79 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,6 artışla 43,78 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA