Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,08 puan artarak 1.099,68 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,08 puan artarak 1.099,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,21 puan ve yüzde 0,02 değer kaybederek 1.089,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.087,49, en yüksek 1.099,81 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 1.099,68 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,16, sanayi endeksi yüzde 1,69, hizmetler endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,48 puan ve yüzde 1,02 yükselişle 1.234,47 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 69'u prim yaptı, 29'u geriledi. Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Odaş Elektrik, Afyon Çimento en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.944,39 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.944,39 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1 artışla 466 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4618 lira, satışta 7,4917 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4485 lira, satışta 7,4784 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1817, sterlin/dolar paritesi 1,3002, dolar/yen paritesi de 106,23 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 6 azalışla 40,60 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA