HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,57 puan azalarak 1.076,34 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
03.09.2020 18:23 | Son Güncelleme: 03.09.2020 18:26

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,57 puan azalarak 1.076,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,97 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.085,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.074,34, en yüksek 1.091,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 1.076,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,03, sanayi endeksi yüzde 0,46 ve hizmetler endeksi yüzde 0,78 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,93 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,07 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 1.212,70 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 75'i geriledi. ASELSAN, Garanti Bankası, Şişecam, Kardemir (D) ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.933,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.933,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,8 azalışla 463 bin 600 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3942 lira, satışta 7,4238 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3512 lira, satışta 7,3806 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1820, sterlin/dolar paritesi 1,3250, dolar/yen paritesi de 106,04 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,40 azalışla 43,43 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Mansur Yavaş Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Erol Evgin Wilma Elles Didem Soydan Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Jose Sosa Eddie Newton Nihat Özdemir Malcolm Thomas
Daha Fazla Eylül Adana Bakan Yunanistan
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 18:39:09. #1.14#
title