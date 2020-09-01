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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,58 puan artarak 1.085,19 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
01.09.2020 18:29 | Son Güncelleme: 01.09.2020 18:32

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,58 puan artarak 1.085,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,05 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.081,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.064,42, en yüksek 1.086,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 1.085,19 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,21, hizmetler endeksi yüzde 0,46, teknoloji endeksi yüzde 2,50 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,69 puan ve yüzde 0,88 yükselişle 1.222,19 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 38'i geriledi. Şişecam, ASELSAN, Garanti Bankası, Petkim ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.978,22 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.978,22 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,30 artışla 470 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3369 lira, satışta 7,3663 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3210 lira, satışta 7,3503 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,87'den, bileşik getirisi de yüzde 13,28'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1958, sterlin/dolar paritesi 1,3438, dolar/yen paritesi de 105,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,67 artışla 45,96 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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