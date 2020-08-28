Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,38 puan azalarak 1.100,55 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 8,38 puan azalarak 1.100,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 3,95 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 1.112,88 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.094,84, en yüksek 1.113,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 1.100,55 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,86, hizmetler endeksi yüzde 0,95, teknoloji endeksi yüzde 0,49 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,52 puan ve yüzde 1,08 düşüşle 1.241,56 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Kardemir (D), Garanti Bankası, Petkim, Zorlu Enerji ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.965,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.965,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,94 artışla 462 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2999 lira, satışta 7,3291 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3122 lira, satışta 7,3416 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1900, sterlin/dolar paritesi 1,3338, dolar/yen paritesi de 105,27 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,33 artışla 45,80 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA