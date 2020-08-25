Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,27 puan azalarak 1.092,16 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 16,27 puan azalarak 1.092,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,62 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 1.114,05 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalışla 1.092,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,22, sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,71 ve teknoloji endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 21,53 puan ve yüzde 1,71 düşüşle 1.236,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 78'i geriledi. Tük Hava Yolları, Petkim, Sasa Polyester, Garanti Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.918,47 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.918,47 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,04 azalarak 458 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3623 lira, satışta 7,3918 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,3320 lira, satışta 7,3614 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1823, sterlin/dolar paritesi 1,3120, dolar/yen paritesi de 106,55 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,70 artışla 46,24 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA