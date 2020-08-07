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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,19 puan artarak 1.060,59 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
07.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:42

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,19 puan artarak 1.060,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,60 puan ve yüzde 0,45 değer kaybederek 1.029,79 puandan başladı. Gün içinde en düşük 985,38, en yüksek 1.062,07 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,53 artışla 1.060,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,03, sanayi endeksi yüzde 3,17, hizmetler endeksi yüzde 1,92 ve teknoloji endeksi yüzde 7,94 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,79 puan ve yüzde 2,20 yükselişle 1.196,61 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaptı, 12'si geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Garanti Bankası, Şişecam ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 2.035,14 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.035,14 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,84 azalışla 479 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2610 lira, satışta 7,2901 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1543 lira, satışta 7,1829 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,59'dan, bileşik getirisi de yüzde 12,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1790, sterlin/dolar paritesi 1,3056, dolar/yen paritesi de 105,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,20 azalışla 44,69 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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