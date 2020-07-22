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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,91 puan artarak 118.079,91 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
22.07.2020 18:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:12

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,91 puan artarak 118.079,91 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 773,56 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 118.815,56 puandan başladı. Gün içinde en düşük 117.535,60, en yüksek 119.371,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 118.079,91 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,09, teknoloji endeksi yüzde 3,33 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 248,50 puan ve yüzde 0,19 yükselişle 133.703,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 42'si prim yaptı, 53'ü geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN, Kardemir (D), Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.857,64 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.857,64 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,71 artışla 409 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8324 lira, satışta 6,8598 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8382 lira, satışta 6,8656 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10,14'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,40'tan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1587, sterlin/dolar paritesi 1,2725, dolar/yen paritesi de 107,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,05 azalışla 44,10 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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