Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 494,78 puan artarak 119.280,87 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 494,78 puan artarak 119.280,87 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 58,36 puan ve yüzde 0,05 değer kazancıyla 118.844,45 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.582,78 puanı, en yüksek 119.747,33 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 yükselişle 119.280,87 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 1,44, sanayi endeksi yüzde 0,51 ve hizmetler endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 150,76 puan ve yüzde 0,11 artışla 134.529,98 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 50'si prim yaptı, 45'i geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Şişecam, ASELSAN, Güneş Sigorta ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.817,05 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.817,05 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 400 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8390 lira, satışta 6,8664 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1443, sterlin/dolar paritesi 1,2641, dolar/yen paritesi de 107,21 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,20 düşerek 43,14 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA