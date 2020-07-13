Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.590,11 puan artarak 118.398,67 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3.590,11 puan artarak 118.398,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.453,56 puan ve yüzde 1,27 değer kazanarak 116.262,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 116.125,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, yüzde 3,13 yükselişle gün içinde gördüğü en yüksek seviye olan 118.398,67 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 3,74, mali endeks yüzde 3,29, teknoloji endeksi yüzde 2,97 ve hizmetler endeksi yüzde 2,84 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3.450,55 puan ve yüzde 2,63 artışla 134.735,67 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 99'u prim yaptı, 1'i geriledi. Emlak Katılım GYO, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Odaş Elektrik ve Trakya Cam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.807,08 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.807,08 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,05 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8480 lira, satışta 6,8755 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8466 lira, satışta 6,8741 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 10,14'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1364, sterlin/dolar paritesi 1,2622, dolar/yen paritesi de 107,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,07 azalışla 43,29 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA