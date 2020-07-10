Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 985,03 puan azalarak 114.808,56 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 985,03 puan azalarak 114.808,56 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 342,66 puan ve yüzde 0,30 değer kaybederek 115.450,93 puandan başladı. Gün içinde en düşük 112.829,40 puanı, en yüksek 115.450,90 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 114.808,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 0,61 ve hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 973,45 puan ve yüzde 0,74 azalışla 131.285,12 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 76'sı geriledi. Emlak Katılım GYO, Garanti Bankası, Trakya Cam, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.801,79 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.801,79 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalışla 399 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8466 lira, satışta 6,8741 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8482 lira, satışta 6,8757 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,84'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,08'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1318, sterlin/dolar paritesi 1,2657, dolar/yen paritesi de 106,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,04 artışla 42,93 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA