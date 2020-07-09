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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.918,92 puan azalarak 115.793,59 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
09.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 09.07.2020 18:26

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.918,92 puan azalarak 115.793,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 636,33 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 119.348,84 puandan başladı. Gün içinde en düşük 115.634,50 puanı, en yüksek 119.686,40 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,46 azalışla 115.793,59 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,91, hizmetler endeksi yüzde 2,85, sanayi endeksi yüzde 2,37 ve teknoloji endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.603,34 puan ve yüzde 1,93 azalışla 132.258,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 84'ü geriledi. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları, Türk Hava Yolları, Trakya Cam, Emlak Katılım GYO, ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.801,13 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.801,13 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8482 lira, satışta 6,8757 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8475 lira, satışta 6,8750 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1298, sterlin/dolar paritesi 1,2616, dolar/yen paritesi de 107,26 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,15 azalışla 42,44 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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