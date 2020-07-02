Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.592,79 puan artarak 116.907,77 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.592,79 puan artarak 116.907,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 528,64 puan ve yüzde 0,46 değer kazanımıyla 115.843,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 115,746,00 puanı, en yüksek 117,177,73 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 yükselişle 116.907,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,41, teknoloji endeksi yüzde 1,13, sanayi endeksi yüzde 2,30 ve hizmetler endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.513,41 puan ve yüzde 1,14 artışla 133.994,85 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 82'si prim yaptı, 12'si geriledi. Garanti Bankası, Karsan Otomotiv, İş Finansal Kiralama, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.778,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.778,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,71 azalarak 389 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8380 lira, satışta 6,8654 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8384 lira, satışta 6,8658 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1242, sterlin/dolar paritesi 1,2473, dolar/yen paritesi de 107,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,05 yükselerek 42,40 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA