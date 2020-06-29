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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.174,60 puan artarak 115.843,01 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
29.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:25

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.174,60 puan artarak 115.843,01 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 108,01 puan ve yüzde 0,09 değer kazanımıyla 114.776,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 114.432,08 puanı, en yüksek 116.014,58 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 yükselişle 115.843,01 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,41, teknoloji endeksi yüzde 1,20, sanayi endeksi yüzde 1,18 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.407,23 puan ve yüzde 1,06 artışla 134.021,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 21'i geriledi. Garanti Bankası, Odaş Elektrik, Halkbank, ASELSAN ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.772,65 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.772,65 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artarak 390 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8369 lira, satışta 6,8643 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1242, sterlin/dolar paritesi 1,2253, dolar/yen paritesi de 107,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,70 yükselerek 41,33 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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