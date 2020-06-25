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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 309,95 puan azalarak 114.138,95 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
25.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:02

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 309,95 puan azalarak 114.138,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 56,91 puan ve yüzde 0,05 değer kaybıyla 114.392,00 puandan başladı. Gün içinde en düşük 113.419,64 puanı, en yüksek 114.975,19 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 114.138,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,12 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09, sanayi endeksi yüzde 0,48 ve hizmetler endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 329,81 puan ve yüzde 0,25 azalışla 132.260,23 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 57'si geriledi. Güneş Sigorta, Garanti Bankası, Odaş Elektrik, Halkbank ve Tekfen Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.759,51 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.759,51 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalarak 388 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8386 lira, satışta 6,8660 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8404 lira, satışta 6,8678 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1219, sterlin/dolar paritesi 1,2415, dolar/yen paritesi de 107,16 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,80 yükselerek 40,67 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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