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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 148,79 puan artarak 115.338,85 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
23.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 18:36

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 148,79 puan artarak 115.338,85 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 550,93 puan ve yüzde 0,48 değer kazanımıyla 115.740,98 puandan başladı. Gün içinde en düşük 115.059,63 puanı, en yüksek 116.279,22 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 115.338,85 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,24, hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 117,98 puan ve yüzde 0,09 artışla 133.689,92 puandan kapandı. İşlem gören 592 hisse senedinin 191'i prim yaptı, 197'si geriledi. Kardemir (D), Karsan Otomotiv, Petkim, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.767,70 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.767,70 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artarak 387 bin 880 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8374 lira, satışta 6,8648 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1334, sterlin/dolar paritesi 1,2528, dolar/yen paritesi de 106,24 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,37 yükselerek 43,62 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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