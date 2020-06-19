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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.117,27 puan artarak 113.611,89 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
19.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:31

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.117,27 puan artarak 113.611,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.301,08 puan ve yüzde 1,16 değer kazanımıyla 113.795,70 puandan başladı. Gün içinde en düşük 112.857,92 puanı, en yüksek 114.337,53 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 113.611,89 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,38, teknoloji endeksi yüzde 0,31, hizmetler endeksi yüzde 0,47 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.954,45 puan ve yüzde 1,51 artışla 131.797,30 puandan kapandı. İşlem gören 596 hisse senedinin 117'si prim yaptı, 285'i geriledi. Kardemir (D), ASELSAN, Garanti Bankası, Turkcell ve VakıfBank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.743,98 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.743,98 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,65 artarak 382 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8392 lira, satışta 6,8666 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8402 lira, satışta 6,8676 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1197, sterlin/dolar paritesi 1,2369, dolar/yen paritesi de 106,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,52 yükselerek 42,58 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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