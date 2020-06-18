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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.554,67 puan artarak 112.494,62 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
18.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:33

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.554,67 puan artarak 112.494,62 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 482,08 puan ve yüzde 0,43 değer kazanımıyla 111.422,04 puandan başladı. Gün içinde en düşük 111.116,86 puanı, en yüksek 112.676,16 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 yükselişle 112.494,62 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,39, teknoloji endeksi yüzde 1,64, sanayi endeksi yüzde 0,82 ve hizmetler endeksi yüzde 2,81 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.221,50 puan ve yüzde 1,74 artışla 129.842,85 puandan kapandı. İşlem gören 596 hisse senedinin 228'i prim yaptı, 163'ü geriledi. Kardemir (D), Turkcell, ASELSAN, Tekfen Holding ve Petkim en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.724,18 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.724,18 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 azalarak 379 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8402 lira, satışta 6,8676 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8285 lira, satışta 6,8559 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,75'ten, bileşik getirisi de yüzde 8,94'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1230, sterlin/dolar paritesi 1,2433, dolar/yen paritesi de 106,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,75 yükselerek 41,26 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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