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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.383,71 puan artarak 110.939,66 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
16.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:28

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.383,71 puan artarak 110.939,66 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.341,69 puan ve yüzde 1,22 değer kazanımıyla 110.897,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.706,03 puanı, en yüksek 111.875,03 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 yükselişle 110.939,66 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,47, teknoloji endeksi yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.350,33 puan ve yüzde 1,07 artışla 127.986,05 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 329'u prim yaptı, 67'si geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Odaş Elektrik Üretim, İş Finansal Kiralama ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.729,28 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.729,28 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 artarak 380 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8206 lira, satışta 6,8479 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8172 lira, satışta 6,8445 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1244, sterlin/dolar paritesi 1,2572, dolar/yen paritesi de 107,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,55 yükselerek 40,37 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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