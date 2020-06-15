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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 279,52 puan azalarak 109.555,95 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
15.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:30

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 279,52 puan azalarak 109.555,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, haftaya 784,14 puan ve yüzde 0,71 değer kaybıyla 109.051,32 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.716,08 puanı, en yüksek 110.066,94 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 düşüşle 109.555,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,42, teknoloji endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 573,63 puan ve yüzde 0,45 azalışla 126.635,72 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 190'ı prim yaptı, 205'i geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sasa Polyester, Garanti Bankası ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.720,76 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.720,76 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 azalarak 376 bin 200 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8172 lira, satışta 6,8445 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8095 lira, satışta 6,8368 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1268, sterlin/dolar paritesi 1,2563, dolar/yen paritesi de 107,41 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,65 düşerek 38,66 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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