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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 400,56 puan azalarak 109.236,52 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
09.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:38

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 400,56 puan azalarak 109.236,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 307,86 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 109.944,95 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.456,40 puanı, en yüksek 110.329,86 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 109.236,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,44, teknoloji endeksi yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,09 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 761,34 puan ve yüzde 0,59 azalışla 127.283,74 puandan kapandı. İşlem gören 593 hisse senedinin 169'u prim yaptı, 218'i geriledi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN ve Karsan Otomotiv en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.718,75 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.718,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 artarak 373 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7781 lira, satışta 6,8053 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7667 lira, satışta 6,7938 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 8,99'dan, bileşik getirisi de yüzde 9,19'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1354, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 107,76 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,95 düşerek 40,41 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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