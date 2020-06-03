HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.014,07 puan artarak 109.111,34 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
03.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:29

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.014,07 puan artarak 109.111,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 828,93 puan ve yüzde 0,77 değer kazanımıyla 108.926,20 puandan başladı. Gün içinde en düşük 108.326,55 puanı, en yüksek 109.230,84 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 109.111,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 0,52, hizmetler endeksi yüzde 1,47 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.204,97 puan ve yüzde 0,96 artışla 127.104,69 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 266'sı prim yaptı, 119'u geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Anadolu Efes en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.694,89 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.694,89 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,47 azalarak 373 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7261 lira, satışta 6,7530 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7770 lira, satışta 6,8041 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1232, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 108,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,15 düşerek 39,60 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Ekonomi
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı Ekonomi
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Ekonomi
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Ekonomi
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Ekonomi
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Hasan Polatkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Birce Akalay Şeyma Subaşı
Spor Metin Oktay Fatih Terim Rıza Çalımbay Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 18:32:04. #1.15#
title