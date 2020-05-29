Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 160,71 puan artarak 105.520,47 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 160,71 puan artarak 105.520,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 176,87 puan ve yüzde 0,17 değer kaybıyla 105.182,89 puandan başladı. Gün içinde en düşük 104.670,95 puanı, en yüksek 105.669,21 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 yükselişle 105.520,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02, teknoloji endeksi yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,93 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 2,03 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 447,98 puan ve yüzde 0,37 artışla 122.917,85 puandan kapandı. İşlem gören 596 hisse senedinin 180'i prim yaptı, 206'sı geriledi. Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.732,51 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.732,51 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 379 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8090 lira, satışta 6,8363 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7846 lira, satışta 6,8118 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,57'den, bileşik getirisi de yüzde 9,80'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1109, sterlin/dolar paritesi 1,2342, dolar/yen paritesi de 107,78 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,37 düşerek 35,60 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA