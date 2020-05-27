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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.929,16 puan artarak 104.953,50 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
27.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:29

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.929,16 puan artarak 104.953,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, bayram tatili sonrası haftanın ilk işlem gününe 1.686,29 puan ve yüzde 1,64 artarak 104.710,62 puandan başladı. Gün içinde en düşük 103.798,00 puanı, en yüksek 105.495,06 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,87 yükselişle 104.953,50 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,73, teknoloji endeksi yüzde 2,76, sanayi endeksi yüzde 1,90, hizmetler endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.162,54 puan ve yüzde 1,81 artışla 121.636,58 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 296'sı prim yaptı, 99'u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Pegasus ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.700,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.700,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,20 azalarak 372 bin 100 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7560 lira, satışta 6,7831 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7870 lira, satışta 6,8142 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0978, sterlin/dolar paritesi 1,2216, dolar/yen paritesi de 107,81 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 4,25 düşerek 34,76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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