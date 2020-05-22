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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 375,41 puan artarak 103.024,34 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
22.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:23

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 375,41 puan artarak 103.024,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 195,26 puan ve yüzde 0,19 değer kaybıyla 102.453,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 102.013,76 puanı, en yüksek 103.306,72 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 yükselişle 103.024,34 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,20, sanayi endeksi yüzde 0,09, hizmetler endeksi yüzde 0,93 değer kazandı, teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 283,77 puan ve yüzde 0,24 artışla 119.474,04 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 187'si prim yaptı, 181'i geriledi. Tüpraş, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Eczacıbaşı İlaç ve Garanti Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.735,30 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.735,30 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artarak 380 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,7870 lira, satışta 6,8142 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,7836 lira, satışta 6,8107 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0894, sterlin/dolar paritesi 1,2185, dolar/yen paritesi de 107,51 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,55 düşerek 34,76 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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