Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.214,81 puan artarak 101.982,96 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.214,81 puan artarak 101.982,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1.129,92 puan ve yüzde 1,13 değer kazanımıyla 100.898,07 puandan başladı. Gün içinde en düşük 100.896,81 puanı, en yüksek 102.224,52 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,22 yükselişle 101.982,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,40, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 4,66, teknoloji endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.773,45 puan ve yüzde 2,39 artışla 118.602,92 puandan kapandı. İşlem gören 594 hisse senedinin 315'i prim yaptı, 85'i geriledi. Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası,Pegasus Hava Taşımacılığı ve Alkim Alkali Kimya en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.730,20 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.730,20 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artarak 388 bin 300 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,8548 lira, satışta 6,8823 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,8993 lira, satışta 6,9269 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0879, sterlin/dolar paritesi 1,2212, dolar/yen paritesi de 107,39 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 8,95 yükselerek 35,44 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA